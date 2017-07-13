Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Въехавший в толпу пешеходов в Нью-Йорке американец не признал вины

Происшествия
13 июля, 22:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

Ричард Рохас заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Отставной американский военнослужащий, совершивший наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, отказался признать свою вину по выдвинутым против него обвинениям. Слушания прошли в четверг в суде в нью-йоркском районе Манхэттен.

Смотрите также

Терроризм ни при чем: в результате ЧП в Нью-Йорке погиб один человек, ранены 22

Как отметили в прокуратуре, 26-летний Ричард Рохас "заявил о своей невиновности" по всем пунктам обвинения, предъявленным ему в мае этого года. Ему инкриминируется, в частности, убийство, покушение на убийство и нападение. По данным агентства AP, во время заседания подсудимый практически все время хранил молчание, за него выступали его адвокаты.

18 мая Рохас, управляя автомобилем Honda Accord в состоянии наркотического опьянения, выехал на высокой скорости на тротуар на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. В результате происшествия 22 человека получили ранения, 18-летняя девушка погибла на месте. Как заявляют в прокуратуре, Рохас после задержания утверждал, что хотел "убить всех", и просил, чтобы полицейские его застрелили. При этом власти Нью-Йорка и представители ФБР сразу после происшествия заявили, что данный инцидент не связан с терроризмом.

В интервью газете New York Post, которое Рохас дал из тюрьмы, он утверждал, что не помнит момент происшествия. Подсудимый также заявил, что в последнее время он безуспешно пытался получить психиатрическую помощь.

Согласно представленным в суде документам, Рохас проходил в 2011 году службу в ВМС США на эсминце Carney, а в 2013 году находился в течение двух месяцев в военной тюрьме в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Обвинения, которые ему тогда были предъявлены, в судебных документах не указаны. В 2014 году по решению военного трибунала он был уволен со службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
2
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
3
"Яндекс": внедрение вредоносного кода на сайте госуслуг не было целенаправленной атакой
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"
6
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
7
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
Темы дня
Реклама