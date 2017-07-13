Въехавший в толпу пешеходов в Нью-Йорке американец не признал вины

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Отставной американский военнослужащий, совершивший наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, отказался признать свою вину по выдвинутым против него обвинениям. Слушания прошли в четверг в суде в нью-йоркском районе Манхэттен.

Как отметили в прокуратуре, 26-летний Ричард Рохас "заявил о своей невиновности" по всем пунктам обвинения, предъявленным ему в мае этого года. Ему инкриминируется, в частности, убийство, покушение на убийство и нападение. По данным агентства AP, во время заседания подсудимый практически все время хранил молчание, за него выступали его адвокаты.

18 мая Рохас, управляя автомобилем Honda Accord в состоянии наркотического опьянения, выехал на высокой скорости на тротуар на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. В результате происшествия 22 человека получили ранения, 18-летняя девушка погибла на месте. Как заявляют в прокуратуре, Рохас после задержания утверждал, что хотел "убить всех", и просил, чтобы полицейские его застрелили. При этом власти Нью-Йорка и представители ФБР сразу после происшествия заявили, что данный инцидент не связан с терроризмом.

В интервью газете New York Post, которое Рохас дал из тюрьмы, он утверждал, что не помнит момент происшествия. Подсудимый также заявил, что в последнее время он безуспешно пытался получить психиатрическую помощь.

Согласно представленным в суде документам, Рохас проходил в 2011 году службу в ВМС США на эсминце Carney, а в 2013 году находился в течение двух месяцев в военной тюрьме в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Обвинения, которые ему тогда были предъявлены, в судебных документах не указаны. В 2014 году по решению военного трибунала он был уволен со службы.