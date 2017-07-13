Источник: гендиректор "Силовых машин" задержан за попытку разглашения гостайны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Гендиректор компании "Силовые машины" Роман Филиппов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на разглашение государственной тайны, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"Да, действительно Роман Филиппов задержан. Его подозревают в разглашении гостайны. Обвинение ему не предъявили, и я не думаю, что его предъявят за ночь. Речь идет о статьях 30 и 283 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает. В Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались от комментариев.

В пресс-службе "Силовых машин" от комментариев воздержались. "Мы не комментируем ситуацию", - сказал представитель компании.

ПАО "Силовые машины" - одна из ведущих компаний в энергетическом машиностроении. В состав компании входят такие предприятия, как Ленинградский металлический завод, "Электросила", Калужский турбинный завод, совместные предприятия с японской корпорацией Toshiba и германской Siemens. Филиппов возглавляет компанию с апреля 2015 года, в структурах ПАО "Северсталь" работает с 1997 года.

Совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" - выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани. В германском концерне заявили, что как минимум две из четырех турбин в нарушение условий контракта были поставлены в Крым, 11 июля арбитражный суд Москвы зарегистрировал связанный с этим иск Siemens к компании "Технопромэкспорт" (входит в Ростех). Ответчиком по иску также выступает совместное предприятие с "Силовыми машинами", однако, как пояснил ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту".