Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: гендиректор "Силовых машин" задержан за попытку разглашения гостайны

Происшествия
13 июля, 23:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

Собеседник агентства сообщил, что обвинение Роману Филиппову пока не предъявили

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Гендиректор компании "Силовые машины" Роман Филиппов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на разглашение государственной тайны, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"Да, действительно Роман Филиппов задержан. Его подозревают в разглашении гостайны. Обвинение ему не предъявили, и я не думаю, что его предъявят за ночь. Речь идет о статьях 30 и 283 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает. В Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались от комментариев.

В пресс-службе "Силовых машин" от комментариев воздержались. "Мы не комментируем ситуацию", - сказал представитель компании.

ПАО "Силовые машины" - одна из ведущих компаний в энергетическом машиностроении. В состав компании входят такие предприятия, как Ленинградский металлический завод, "Электросила", Калужский турбинный завод, совместные предприятия с японской корпорацией Toshiba и германской Siemens. Филиппов возглавляет компанию с апреля 2015 года, в структурах ПАО "Северсталь" работает с 1997 года.

Совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" - выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани. В германском концерне заявили, что как минимум две из четырех турбин в нарушение условий контракта были поставлены в Крым, 11 июля арбитражный суд Москвы зарегистрировал связанный с этим иск Siemens к компании "Технопромэкспорт" (входит в Ростех). Ответчиком по иску также выступает совместное предприятие с "Силовыми машинами", однако, как пояснил ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
2
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
3
"Яндекс": внедрение вредоносного кода на сайте госуслуг не было целенаправленной атакой
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"
6
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
7
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
Темы дня
Реклама