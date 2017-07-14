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Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова

Происшествия
14 июля, 0:17 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 14, июля. /ТАСС

Глава Чечни отметил сомнительность представленных в суде доказательств

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© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 14 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает странным решение Московского окружного военного суда, который в четверг приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова к длительным срокам заключения. Как сообщает пресс-служба главы Чечни, Кадыров отметил сомнительность представленных в суде доказательств.

Суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Максимальный срок получил бывший заместитель командира батальона "Север" МВД Чечни Дадаев, признанный исполнителем преступления.

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"Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего 20 лет строгого режима при сомнительных доказательствах вины", - приводит пресс-служба слова Кадырова, сказанные в ходе совещания с руководством подразделений МВД республики в Грозном.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что следствию удалось собрать и представить суду доказательства, неопровержимо подтверждающие виновность подсудимых. Следствие досконально изучило и данные камер видеонаблюдения, которые в совокупности с показаниями свидетелей и другими доказательствами подтверждают, что обвиняемые были знакомы и собирались в определенном месте как до, так и после преступления. По словам Петренко, версия следствия подтверждена совокупностью собранных доказательств, в том числе результатами генетических, биологических, трасологических экспертиз.

Защита намерена в ближайшие дни обжаловать приговор и добиться в Верховном суде отмены вердикта присяжных. В окружении убитого Немцова считают наказание слишком мягким.

Оппозиционер и сопредседатель партии ПАРНАС Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. В политика с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину. Немцов скончался на месте.

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