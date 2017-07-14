Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова

ГРОЗНЫЙ, 14 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает странным решение Московского окружного военного суда, который в четверг приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова к длительным срокам заключения. Как сообщает пресс-служба главы Чечни, Кадыров отметил сомнительность представленных в суде доказательств.

Суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Максимальный срок получил бывший заместитель командира батальона "Север" МВД Чечни Дадаев, признанный исполнителем преступления.

"Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего 20 лет строгого режима при сомнительных доказательствах вины", - приводит пресс-служба слова Кадырова, сказанные в ходе совещания с руководством подразделений МВД республики в Грозном.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что следствию удалось собрать и представить суду доказательства, неопровержимо подтверждающие виновность подсудимых. Следствие досконально изучило и данные камер видеонаблюдения, которые в совокупности с показаниями свидетелей и другими доказательствами подтверждают, что обвиняемые были знакомы и собирались в определенном месте как до, так и после преступления. По словам Петренко, версия следствия подтверждена совокупностью собранных доказательств, в том числе результатами генетических, биологических, трасологических экспертиз.

Защита намерена в ближайшие дни обжаловать приговор и добиться в Верховном суде отмены вердикта присяжных. В окружении убитого Немцова считают наказание слишком мягким.

Оппозиционер и сопредседатель партии ПАРНАС Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. В политика с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину. Немцов скончался на месте.