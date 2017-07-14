Власти США оштрафовали ExxonMobil в связи со взрывом на заводе в Луизиане

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Власти США наложили штраф на нефтегазовую корпорацию ExxonMobil за нарушение правил безопасности на заводе в штате Луизиана. Как сообщило в четверг агентство Reuters, компании придется выплатить в общей сложности около $165 тыс.

По данным агентства, управление по охране труда при министерстве труда США по итогам проверки обнаружило девять нарушений техники безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающего завода в городе Батон-Руж. Восемь из них были признаны серьезными.

Власти выяснили, что некоторые сотрудники объекта не прошли надлежащее обучение, ряд претензий также касался технического обслуживания машинного оборудования. При этом схожие нарушения были выявлены ранее при проверках двух других заводов ExxonMobil в Техасе и Калифорнии, отмечает агентство.

По поводу инцидента в Батон-Руже отдельное расследование проводит американский Совет по химической безопасности. Как ожидается, его результаты будут обнародованы к концу года.

В ноябре прошлого года на заводе ExxonMobil в Батон-Руже произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате происшествия пострадали четыре человека. Данный объект является четвертым по величине нефтеперерабатывающим заводом на территории США.