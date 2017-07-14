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Задержан второй подозреваемый в убийстве 15-летней девочки на Кубани

Происшествия
14 июля, 9:22 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 14, июля. /ТАСС

Он является 29-летним уроженцем Азербайджана

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КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали второго подозреваемого в убийстве 15-летней девочки в Новороссийске, когда он ехал на такси в сторону границы Северной Осетии и Дагестана, в ближайшее время его доставят в Краснодарский край. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В ночь с 13 на 14 июля на контрольном пункте полиции в республике Северная Осетия - Алания на границе с республикой Ингушетия полицейскими был остановлен автомобиль такси. Кроме водителя в салоне машине находились двое пассажиров - мужчина и женщина. Внешность молодого человека подходила под описание ориентировки, полученной от сотрудников полиции Краснодарского края. Подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второй подозреваемый является 29-летним уроженцем Азербайджана.

Поиски девочки, которая возвращалась от бабушки, но домой так и не пришла, велись в течение двух дней. Одновременно с розыском полицейские нашли причастного к исчезновению несовершеннолетней 26-летнего горожанина, его задержали. На допросе он рассказал, где искать тело девочки. В четверг полицейские обнаружили тело пропавшей в лесном массиве недалеко от поселка Мысхако.

В следственном управлении СК по региону сообщили, что по факту пропажи подростка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.

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