В результате пожара в Пензенской области погибли четыре человека

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ПЕНЗА, 14 июля./ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре под Пензой в селе Бессоновка, где в ночь на 14 июля в одном из домов загорелась крыша, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по региону.
"В результате возгорания жилого деревянного дома по улице Победной, площадью 63 квадратных метра, погибли четыре человека. Мальчик пяти лет, мужчина 1939 года рождения и две женщины - 1939 и 1989 годов рождения. К тушению пожара привлекались восемь сотрудников противопожарной службы и три единицы техники", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.
В управлении уточнили, что дом сгорел полностью, пожар уничтожил и надворные постройки.