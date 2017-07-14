Экс-министр правительства Марий Эл стала фигурантом дела Маркелова

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экс-министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой предъявлено обвинение по уголовному делу бывшего главы республики Леонида Маркелова.
Об этом в Басманном суде сообщил представитель Следственного комитета РФ.
"Дело в отношении Долгушевой передано и объединено с делом в отношении бывшего руководства республики и бывшего владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша", - сказал следователь.
Суд рассматривает вопрос об избрании заочного ареста в отношении Криваша. Ранее Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты и отменил решение о заочном аресте Криваша, который объявлен в международный розыск.
По версии следствия, Маркелов через свое доверенное лицо Наталию Кожанову получил от Криваша более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки развития сельского хозяйства. Маркелов, задержанный 13 апреля, за неделю до этого ушел в отставку по собственному желанию. В настоящее время он находится под стражей.