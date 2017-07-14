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Полиция возбудила дело о хулиганстве в самолете, летевшем из РФ в Турцию

Происшествия
14 июля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении дебошира, летевшего из России в Турцию, по возвращении в Москву он был задержан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово с заявлением обратился представитель одной из авиакомпаний, сообщивший, что 30 июня на борту воздушного судна, совершавшего рейс Москва - Анталья, один из пассажиров вел себя неадекватно, мешал работе экипажа и своими действиями угрожал безопасности полета.

"Сотрудниками транспортной полиции личность мужчины установлена, им оказался 26-летний житель Москвы. По возвращении на территорию Российской Федерации данный гражданин доставлен в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово для разбирательства. Отделом дознания этого управления в отношении указанного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство")", - сказала Волк.

Она отметила, что в отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

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