Оппозиционера Мальцева заочно обвинили в призывах к экстремизму

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следователи управления ФСБ по Москве заочно предъявили обвинение в призывах к экстремизму оппозиционеру Вячеславу Мальцеву, бежавшему из России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь организации "Партия националистов" и соратник Мальцева Денис Романов.

"Следователи ФСБ заочно предъявили Вячеславу Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ"), на основании чего 11 июля был проведен обыск в доме, где он ранее проживал. Тогда были изъяты атрибутика и техника, а сам Вячеслав внесен в федеральный список экстремистов. На данный момент он находится за рубежом", - рассказал он.

Романов уточнил, что постановление о привлечении Мальцева в качестве обвиняемого было предъявлено одному из адвокатов оппозиционера. "На момент обыска уже было возбуждено уголовное дело. В основу обвинения легло выступление Мальцева на Болотной площади 6 мая этого года", - отметил пресс-секретарь.

В марте этого года правоохранительные органы провели у Мальцева обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был назначен административный арест на 15 суток.

13 июня Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции") за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня, назначив наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.