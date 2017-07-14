Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оппозиционера Мальцева заочно обвинили в призывах к экстремизму

Происшествия
14 июля, 11:28 UTC+3

Соратник националиста Денис Романов отметил, что "в основу обвинения легло выступление Мальцева на Болотной площади 6 мая"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следователи управления ФСБ по Москве заочно предъявили обвинение в призывах к экстремизму оппозиционеру Вячеславу Мальцеву, бежавшему из России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь организации "Партия националистов" и соратник Мальцева Денис Романов.

"Следователи ФСБ заочно предъявили Вячеславу Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ"), на основании чего 11 июля был проведен обыск в доме, где он ранее проживал. Тогда были изъяты атрибутика и техника, а сам Вячеслав внесен в федеральный список экстремистов. На данный момент он находится за рубежом", - рассказал он.

Романов уточнил, что постановление о привлечении Мальцева в качестве обвиняемого было предъявлено одному из адвокатов оппозиционера. "На момент обыска уже было возбуждено уголовное дело. В основу обвинения легло выступление Мальцева на Болотной площади 6 мая этого года", - отметил пресс-секретарь.

В марте этого года правоохранительные органы провели у Мальцева обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был назначен административный арест на 15 суток.

13 июня Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции") за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня, назначив наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
2
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
3
Предполагаемого убийцу 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО
4
МиГ-35 впервые покажут на МАКС-2017
5
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
6
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
7
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
Темы дня
Реклама