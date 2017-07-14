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Во Львовской области неизвестные забросали женский монастырь коктейлями Молотова

Происшествия
14 июля, 11:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июля. /ТАСС

В результате пострадали 20 человек, огонь повредил фасад и окна одной из построек

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КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Неизвестные забросали коктейлями Молотова женский монастырь во Львовской области, в результате чего 20 человек пострадали.

Об этом заявил в пятницу представитель главного управления Национальной полиции Украины Игорь Зинкевич.

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"В поселке Брюховичи (Львовской области - прим. ТАСС) на территорию монастыря Святого пророка Ильи Украинской грекокатолической церкви, где проживают 30 человек, неизвестные бросили бутылки с горящей жидкостью "коктейль Молотова", - написал он в Facebook.

В результате пожара был поврежден фасад и два окна на первом и втором этаже, уточнил Зинкевич.

По информации департамента гражданской защиты Львовской областной госадминистрации, "за медицинской помощью с признаками легкого отравления продуктами горения обратилось 20 человек, находившихся в помещении монастыря".

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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