Во Львовской области неизвестные забросали женский монастырь коктейлями Молотова

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Неизвестные забросали коктейлями Молотова женский монастырь во Львовской области, в результате чего 20 человек пострадали.

Об этом заявил в пятницу представитель главного управления Национальной полиции Украины Игорь Зинкевич.

"В поселке Брюховичи (Львовской области - прим. ТАСС) на территорию монастыря Святого пророка Ильи Украинской грекокатолической церкви, где проживают 30 человек, неизвестные бросили бутылки с горящей жидкостью "коктейль Молотова", - написал он в Facebook.

В результате пожара был поврежден фасад и два окна на первом и втором этаже, уточнил Зинкевич.

По информации департамента гражданской защиты Львовской областной госадминистрации, "за медицинской помощью с признаками легкого отравления продуктами горения обратилось 20 человек, находившихся в помещении монастыря".

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.