В "Силовых машинах" заявили, что гендиректор компании находится на рабочем месте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Силовые машины" Роман Филиппов, о задержании которого сообщалось в четверг, находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности.

Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель компании.

"Роман Петрович [Филиппов] находится на своем месте и исполняет свои обязанности", - сказал собеседник агентства. В компании отказались от комментариев по поводу его задержания.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 13 июля Филиппов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на разглашение государственной тайны, обвинение ему не предъявлено.

Ночью в петербургских СМИ появилась информация о том, что после проведения следственных действий Филлипов был отпущен под подписку о невыезде. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

В Управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области воздержались от комментариев по ситуации.

О "Силовых машинах"

ПАО "Силовые машины" - одна из ведущих компаний в энергетическом машиностроении. В ее состав входят: Ленинградский металлический завод, "Электросила", Калужский турбинный завод, совместные предприятия с корпорацией Toshiba и концерном Siemens.

Филиппов возглавляет компанию с апреля 2015 года, в структурах ПАО "Северсталь" работает с 1997 года.

СП Siemens и "Силовых машин" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" - выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани. В германском концерне заявили, что как минимум две из четырех турбин в нарушение условий контракта были поставлены в Крым. 11 июля арбитражный суд Москвы зарегистрировал связанный с этим иск Siemens к компании "Технопромэкспорт".

Ответчиком по иску также выступает совместное предприятие с "Силовыми машинами", однако, как пояснил ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту".