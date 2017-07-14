Во Франции арестовали имущество экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России сообщила об аресте во Франции имущества бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Булах на €120 млн.

"Согласно сообщению Государственной финансовой прокуратуры Франции, во исполнение поручений по расследуемому в России уголовному делу в отношении Алексея Кузнецова и его соучастницы Жанны Булах, направленных в 2016 году Генеральной прокуратурой РФ, наложен арест на принадлежащее им имущество - квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле. Согласно предварительной оценке, стоимость этого имущества составляет €120 млн", - сообщил представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он напомнил, что ранее на эти отели накладывался арест, однако он был отменен в связи с обжалованием по формальным основаниям. "В результате взаимодействия с французской стороной подготовлен новый запрос о правовой помощи, учитывающий особенности законодательства Франции, на основании которого эти объекты недвижимости арестованы повторно. Сотрудничество с зарубежными коллегами по данному уголовному делу в целях розыска, ареста и возврата активов, нажитых преступным путем, продолжается", - отметил Куренной.

Судебные инстанции Франции по результатам слушаний, проведенных с участием представителей Генпрокуратуры России, рекомендовали удовлетворить этот запрос, однако окончательное решение французскими властями до настоящего времени не принято. В связи с длительностью экстрадиционного процесса в апреле этого года мера пресечения Кузнецову была изменена, он помещен под домашний арест.

Кузнецов вместе с соучастниками обвиняется в хищении из бюджета Московской области 14 млрд рублей. Некоторые фигуранты этого дела - Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова - по приговорам суда уже отбывают наказание. Дело в отношении гражданки США Жанны Булах рассматривается в Басманном районном суде Москвы заочно, так как она скрывается на территории США, с которыми у России отсутствует соглашение об экстрадиции.

Кузнецов занимал пост министра финансов Московской области в 2000-2008 гг., будучи также в период с 2004 года по 2008 год первым вице-премьером правительства Подмосковья. Он был задержан летом 2013 года вблизи города Сен-Тропе в соответствии с ордером, выданным Россией. Бывший чиновник находился в розыске Интерпола с ноября 2012 года. В марте 2015 года Кассационный суд Парижа удовлетворил запрос об экстрадиции экс-чиновника в Россию, однако соответствующий декрет французского правительства до сих пор не подписан.