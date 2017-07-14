Захарова сообщила о кибератаке на электронную почту МИД РФ

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Электронная почта Министерства иностранных дел России 29 июня в первую половину дня подверглась масштабной хакерской атаке. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Электронная почта Министерства иностранных дел России была подвергнута очень масштабной хакерской атаке с большими последствиями, - информировала дипломат. - Расследование обстоятельств хакерской атаки на информационные ресурсы подразделений центрального аппарата Министерства иностранных дел и его представительств на территории РФ и загранучреждений показали, что 29 июня в первую половину дня произошла массовая рассылка поддельных писем на адреса пользователей домена mid.ru".
По ее словам, для рассылки использовалась скомпрометированная ранее учетная запись посольства России в Иране, а ее источником был ip-адрес, зарегистрированный в Венгрии. "Письма содержали ссылку на скачивание документа. При переходе по ссылке отображалась страница авторизации общемидовской электронной почты, - отметила Захарова. - В результате целого ряда манипуляций злоумышленники получили доступ к почте пользователей, которые переходили по ссылке, а также к другим ресурсам Министерства иностранных дел".
"Для ликвидации последствий атаки были блокированы все учетные записи, проведены все технологические работы, - указала дипломат. - В рамках регламента взаимодействия МИД России и ФСБ РФ в сфере информационной безопасности последней были переданы информационные материалы для оказания содействия в расследовании".
По словам Марии Захаровой, МИД прорабатывает дополнительные меры по усилению защиты учетных записей министерства.