Захарова сообщила о кибератаке на электронную почту МИД РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Электронная почта Министерства иностранных дел России 29 июня в первую половину дня подверглась масштабной хакерской атаке. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Электронная почта Министерства иностранных дел России была подвергнута очень масштабной хакерской атаке с большими последствиями, - информировала дипломат. - Расследование обстоятельств хакерской атаки на информационные ресурсы подразделений центрального аппарата Министерства иностранных дел и его представительств на территории РФ и загранучреждений показали, что 29 июня в первую половину дня произошла массовая рассылка поддельных писем на адреса пользователей домена mid.ru".

По ее словам, для рассылки использовалась скомпрометированная ранее учетная запись посольства России в Иране, а ее источником был ip-адрес, зарегистрированный в Венгрии. "Письма содержали ссылку на скачивание документа. При переходе по ссылке отображалась страница авторизации общемидовской электронной почты, - отметила Захарова. - В результате целого ряда манипуляций злоумышленники получили доступ к почте пользователей, которые переходили по ссылке, а также к другим ресурсам Министерства иностранных дел".

"Для ликвидации последствий атаки были блокированы все учетные записи, проведены все технологические работы, - указала дипломат. - В рамках регламента взаимодействия МИД России и ФСБ РФ в сфере информационной безопасности последней были переданы информационные материалы для оказания содействия в расследовании".

По словам Марии Захаровой, МИД прорабатывает дополнительные меры по усилению защиты учетных записей министерства.