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Нацполиция и прокуратура обыскивают редакцию украинского медиахолдинга "Вести"

Происшествия
14 июля, 12:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июля. /ТАСС

В холдинге сообщили, что работа редакционного офиса заблокирована

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КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Представители силовых структур Украины проводят обыск в редакции медиахолдинга "Вести".

"В редакцию газеты "Вести", сайта и радио пришли представители Национальной полиции и военной прокуратуры", работа редакционного офиса заблокирована, сообщили в холдинге.

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