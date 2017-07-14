Нацполиция и прокуратура обыскивают редакцию украинского медиахолдинга "Вести"

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КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Представители силовых структур Украины проводят обыск в редакции медиахолдинга "Вести".
"В редакцию газеты "Вести", сайта и радио пришли представители Национальной полиции и военной прокуратуры", работа редакционного офиса заблокирована, сообщили в холдинге.