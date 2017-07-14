Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Блогер Руслан Соколовский, приговоренный к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщила в пятницу Федеральная служба по финансовому мониторингу.

"Соколовский Руслан Геннадьевич 20.10.1994 года рождения, город Шадринск, Курганская область", - указано в перечне действующих террористов и экстремистов (российские физические лица).

Руководитель Международной правозащитной группы "АГОРА" Павел Чиков также подтверждает в Twitter данную информацию. "Руслана Соколовского внесли в список террористов и экстремистов - его номер 5847. Все его банковские счета заблокированы", - написал он.

Руслана Соколовского внесли в список террористов и экстремистов - его номер 5847. Все его банковские счета заблокированы — Pavel Chikov (@pchikov) 14 июля 2017 г.

Адвокат Соколовского Станислав Ильченко пока не располагает информацией по данному перечню. Однако второй защитник блогера, Алексей Бушмаков, в социальной сети Facebook подтвердил информацию о внесении Соколовского в перечень террористов и экстремистов. "Соколовского внесли в список террористов и экстремистов - его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы", - написал адвокат.

Дело Соколовского

Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга. Ранее Верх- Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно. После этого Свердловский областной суд смягчил его наказание до двух лет и трех месяцев условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

По результатам комплексной экспертизы 11 мая суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима.