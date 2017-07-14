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Два бизнесмена проведут четыре года в колонии за взятку руководству "Артека"

Происшествия
14 июля, 13:49 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 14, июля. /ТАСС

Коммерческий директор компании "Эко-23" и гендиректор ООО "Аналитическая лаборатория Кубани" по решению суда также должны выплатит штраф в размере 5 млн рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Ялтинский городской суд в Крыму приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей двух бизнесменов, которых оперативники задержали при передаче взятки в 1 млн рублей руководству международного детского центра "Артек". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба республиканского УФСБ.

"Приговором Ялтинского городского суда Республики Крым вышеуказанные лица признаны виновными в предъявленном обвинении (ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу" - прим. ТАСС) и приговорены к четырем годам лишения свободы с назначением штрафа в размере 5 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - говорится в сообщении.

В суде было доказано, что коммерческий директор компании "Эко-23" и гендиректор ООО "Аналитическая лаборатория Кубани" обратились к руководству "Артека" "с предложением за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей подписать фиктивные документы о выполнении ими всех условий государственного контракта по разработке природоохранной документации, рассказали в УФСБ. Следствие расценило эти действия как попытку за взятку "склонить руководство "Артека" к подписанию фиктивных документов".

Оперативники ФСБ задержали злоумышленников при передаче денег.

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