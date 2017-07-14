В ОП указали на нестыковку в нормативных актах, не позволяющую освободить инвалида Мамаева

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Марина Каннабих в связи с ситуацией вокруг инвалида 1-й группы Антона Мамаева, приговоренного к четырем с половиной годам лишения свободы за разбой, обратила внимание на нестыковку в нормативных актах, не позволяющую освобождать из-под стражи по состоянию здоровья граждан, которые уже не имеют статуса подследственных, но еще не являются осужденными.

"У нас есть два постановления правительства, которые регулируют освобождение из мест лишения свободы по состоянию здоровья. Одно касается подследственных, другое - осужденных. Антон Мамаев не может быть освобожден, пока приговор не вступит в законную силу или пока его адвокаты не отзовут апелляцию", - сказала она ТАСС, посещая Мамаева в больнице следственного изолятора "Матросская тишина".

При этом Каннабих отметила, что, хотя Мамаев страдает редким заболеванием, сама по себе ситуация, когда больные граждане не могут по указанной причине быть освобождены, совсем не единичные. "У нас довольно много случаев, когда граждане по состоянию здоровья не могут находиться в СИЗО, но они не являются уже подследственными после приговора суда первой инстанции и, соответственно, на них не распространяется постановление правительства, регулирующее порядок освобождения по состоянию здоровья подследственных, но они не являются осужденными, поскольку приговор обжалован и не вступил в законную силу, и, соответственно, они не могут быть освобождены по постановлению, которое касается осужденных", - пояснила глава комиссии Общественной палаты РФ.

Со своей стороны, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Иван Мельников информировал о том, что Антон Мамаев прошел медицинское обследование и подлежит освобождению в соответствии с постановлениями правительства, касающихся как подследственных, так и осужденных.

"Врачи провели медицинское обследование Мамаева и пришли к выводу, что его болезнь входит в перечни, утвержденные постановлениями правительства, в соответствии с которыми он должен быть освобожден из-под стражи", - сказал Мельников. Он также подтвердил наличие юридического казуса в отношении Мамаева, поскольку в настоящее время "он уже не подследственный, но и приговор в отношении его не вступил в силу, и он не является осужденным".

Мельников отметил, что правозащитники неоднократно указывали на проблему "зависания больных граждан между этими двумя постановлениями".

Дело Мамаева

30 июня суд приговорил инвалида первой группы Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

13 июля стало известно, что прокуратура Москвы добивается отмены приговора Мамаеву, так как суд не учел состояние его здоровья. Так, Тимирязевская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление, в котором поставила вопрос об отмене приговора. Рассмотрение представления находится на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.