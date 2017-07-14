Прокуратура начала проверку по факту гибели четырех моряков в Норвежском море

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели четырех российских моряков на борту траулера "Капитан Сулимов" мурманской компании "Робинзон" во время промысла в Норвежском море. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Организована проверка по факту гибели четырех моряков судна ВМРТ МК-0255 "Капитан Сулимов". По предварительным данным, установлено, что на этом судне 13 июля в 11:20 мск произошло задымление в помещении рыбомучной установки", - уточнили в прокуратуре.
По данным ведомства, четыре члена экипажа вошли в задымленное помещение без противогазов и отравились угарным газом. "В настоящее время задымление ликвидировано. Судно самостоятельно следует в порт Торсхавн [Фарерские острова] для проведения расследования и судебной экспертизы. На борту судна находится 65 членов экипажа", - добавили в прокуратуре.
Ранее 14 июля начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев сообщил ТАСС, что погибли старший мастер добычи и три матроса. Задымление, по его словам, произошло из-за тления картонной тары.