В столичном УФСИН считают характерной ситуацию с инвалидом-колясочником Мамаевым

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ситуация с 28-летним жителем Москвы Антоном Мамаевым, инвалидом 1-й группы, помещенным под стражу после приговора суда к 4,5 года за разбой, выявила правовую коллизию. Об этом сообщил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз на заседании Общественного совета при УФСИН.

"Ситуация с Антоном Мамаевом действительно очень характерная", - сказал он, пояснив, что здесь идет речь о правовой коллизии. Постановление № 3 правительства РФ позволяет освобождать помещенных под стражу лиц с тяжкими заболеваниями, постановление № 54 - тяжелобольных, приговоренных к лишению свободы. При этом под них не подпадают те, кто осужден и помещен под стражу уже после приговора, а сам приговор еще в силу не вступил.

После вступления приговора в силу ФСИН обязана в течение 10 дней отправить осужденного к месту отбытия наказания. Суды не успевают рассмотреть вопрос об освобождении, поскольку требуется время для получения медицинского заключения, а дальше вопрос должен решаться уже после этапирования в колонию. "Здесь есть даже ущемление прав, потому что иногда такие осужденные специально не обжалуют приговор, чтобы он быстрее вступил в силу и он (осужденный) мог подпасть под постановление правительства № 54", - пояснил Мороз.

По словам главы медико-санитарной части УФСИН по Москве Галины Тимчук, чтобы выйти из коллизии сотрудники ФСИН просят врачей провести медобследование на основании двух постановлений сразу. "В первом полугодии 2017 года мы направили на медобследование на наличие тяжких заболеваний 33 заключенных под стражу (в первом полугодии 2016 года - 30), в отношении 14 дано положительное заключение (за этот же период 2016 года - 16), 11 человек уже освобождены (за первое полугодие 2016 года - 10). Не были освобождены трое, один из них был освобожден уже после приговора по постановлению № 54, а второй - после того, как дважды получил положительное заключение. За полгода мы направили на медобследование 9 осужденных (в первом полугодии 2016 года - 12), в отношении 8 дано положительное заключение, освобождены 7 человек (в первом полугодии 2016 года - 9), а восьмой умер в день вынесения положительного медицинского заключения", - сообщила она.

Глава УФСИН напомнил и о случае, когда впавший в кому заключенный два месяца находился под стражей в больнице под охраной четырех автоматчиков, а к нему не могли даже пустить жену. Позднее он скончался.

90 инвалидов в московских СИЗО

В московских СИЗО сейчас находятся 90 инвалидов, девять из них первой группы, 20 - второй и 61 - третьей группы. "За полгода 57 человек прошли медико-социальную экспертизу. У 17 человек инвалидность была поставлена впервые, у 29 подтверждена", - сообщила Тимчук.

За 2016 год в столичных СИЗО скончались от заболеваний 19 заключенных (в 2011 году - 33). При этом, заметили в УФСИН, смертность от болезней не зависит от категории заключенных. Так, от инсульта скончались находившиеся под стражей бывший вице-премьер правительства Московской области, обвиняемый в мошенничестве, а также ранее судимый за изнасилования.