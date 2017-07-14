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Экс-министр правительства Марий Эл Долгушева обвиняется в подлоге в рамках дела Маркелова

Происшествия
14 июля, 14:36 дата обновления: 14 июля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В настоящее время Ираида Долгушева находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение в служебном подлоге бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой в рамках дела о получении взятки бывшим главой республики Леонидом Маркеловым. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат одного из фигурантов дела Игорь Трунов.

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"Долгушевой предъявлено обвинение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Она находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле", - сказал Трунов.

По данным СК, дело в отношении Долгушевой объединено в одно производство с делом экс-главы Марий Эл.

Басманный суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша - другого фигуранта дела. "Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Криваша меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласил решение судья Артур Карпов.

По данным следствия, Криваш скрывается в Израиле, а заключение его под стражу обеспечит интересы правосудия. "Криваш обвиняется в даче взятки в особо крупном размере, максимальное наказание по этому составу составляет 15 лет лишения свободы. Следствие не видит оснований для избрания более мягкой меры пресечения", - отметил представитель СК.

В свою очередь адвокат Криваша Игорь Трунов сообщил о том, что его подзащитный проходит лечение в Израиле и от следствия не скрывается. "Кривашу проведена операция, после улучшения состояния здоровья он сможет принять участие в следствии", - сказал адвокат.

Ранее суд заочно арестовал Криваша, объявленного в международный розыск, однако Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты и отменил это решение.

По версии следствия, Маркелов через свое доверенное лицо Наталию Кожанову получил от Криваша более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки развития сельского хозяйства. Маркелов, задержанный 13 апреля, за неделю до этого ушел в отставку по собственному желанию. В настоящее время он находится под стражей.

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