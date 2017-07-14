Защита обжаловала приговор лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникееву

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Защита осужденного лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Хазрет Бижоев.
"В жалобе мы просим апелляционную инстанцию изменить приговор в части наказания. В частности, просим заменить лишение свободы на штраф либо уменьшить срок наказания", - сказал адвокат.
Ранее Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима, признав его виновным по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения"). Суд рассматривал дело в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, в закрытом от слушателей и СМИ режиме - в связи с присвоением материалам грифа "секретно". Гособвинение просило приговорить Аникеева к 2,5 года заключения.
Аникеев и его предполагаемые сообщники - Александр Филинов и Константин Тепляков - были арестованы в ноябре прошлого года. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников. В частности, он обвиняется во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.
Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.