Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита обжаловала приговор лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникееву

Происшествия
14 июля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По словам адвоката Хазрета Бижоева, защита просит заменить лишение свободы на штраф либо уменьшить срок наказания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Защита осужденного лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Хазрет Бижоев.

"В жалобе мы просим апелляционную инстанцию изменить приговор в части наказания. В частности, просим заменить лишение свободы на штраф либо уменьшить срок наказания", - сказал адвокат.

Ранее Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима, признав его виновным по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения"). Суд рассматривал дело в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, в закрытом от слушателей и СМИ режиме - в связи с присвоением материалам грифа "секретно". Гособвинение просило приговорить Аникеева к 2,5 года заключения.

Аникеев и его предполагаемые сообщники - Александр Филинов и Константин Тепляков - были арестованы в ноябре прошлого года. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников. В частности, он обвиняется во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
2
Посол РФ: Россия создала миротворческий формат, доказавший эффективность в Южной Осетии
3
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
4
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
7
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
Темы дня
Реклама