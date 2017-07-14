Медиков отстранили от должностей в Астрахани за забытый в теле пациентки зажим

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АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Медицинские работники одной из больниц Астрахани, забывшие после операции в теле пациентки хирургический зажим, получили выговоры и дисциплинарные взыскания. Кроме того, заведующий отделением и операционная медицинская сестра отстранены от должности, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области.
Накануне в сети интернет появилось сообщение о том, что сотрудники одной из областных больниц при проведении операции забыли в теле 62-летней пациентки хирургический зажим. Женщина прожила с ним год. Факт вскрылся 12 июля, когда после случайного падения женщина почувствовала боль в животе. Она обратилась за помощью в Камызякскую районную больницу, где рентген и показал наличие инородного предмета.
По данным областного Минздрава, жительнице Камызякского района, у которой в теле был обнаружен хирургический зажим, проведена операция. В настоящее время жизни пациентки ничего не угрожает, ее состояние стабильное. Она находится под наблюдением врачей.
"По поручению министерства здравоохранения области в больнице была проведена внутренняя проверка, были установлены медицинские работники, допустившие ненадлежащее оказание медицинской помощи. Заведующий отделением и операционная медицинская сестра получили выговоры и отстранены от должности. Выговор получили также врач-хирург и старшая медицинская сестра операционного блока. Также вынесено дисциплинарное взыскание главной медицинской сестре больницы", - уточнили в пресс-службе.
Следственные органы проводят проверку по данному факту. Как сообщил ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Андрей Хегай, после проверки будет принято процессуальное решение. В частности, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).