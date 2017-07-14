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СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице

Происшествия
14 июля, 17:15 дата обновления: 14 июля, 17:38 UTC+3

Предположительно, погибшими являются граждане Украины

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Материал из 1 страницы

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Двое туристов, предположительно, украинцы, убиты при нападении неизвестного, вооруженного холодным оружием, на территории одной из гостиниц египетского города Хургада. Об этом в пятницу сообщил электронный сайт газеты "Аль-Ватан".

По данным издания, еще четыре человека получили ранения.

По имеющимся данным, неизвестный проник в туристический комплекс и начал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям. Преступника удалось задержать.

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