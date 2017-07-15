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В Усть-Алданском районе Якутии из-за пожаров вдвое превышено допустимое содержание CO

Происшествия
15 июля, 5:22 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В Якутске по результатам исследования четырех проб атмосферного воздуха превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода не установлено

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ЯКУТСК, 15 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Крупные лесные пожары стали причиной сильного задымления в Якутске и близлежащих районах. Так, в Усть-Алданском районе отмечается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по содержанию оксида углерода вдвое, отметили в департаменте лесного хозяйства республики республики.

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в населенных пунктах Вилюйского, Усть-Алданского районов и в г. Якутске присутствует умеренная задымленность. По итогам проб атмосферного воздуха в городе Вилюйск превышения ПДК не зарегистрировано. В двух населенных пунктах (с. Чаран, с. Маягас) Усть-Алданского района отмечается превышения ПДК по содержанию оксида углерода в два раза", - отметили в ведомстве.

В городе Якутске исследованы четыре пробы атмосферного воздуха, превышение ПДК не установлено. "В связи с северным и северо-восточным направлением ветра, дым с приближенных лесных пожаров с Кобяйского, Намского и Усть-Алданского районов окутал город Якутск и его окрестности", - прокомментировали в департаменте.

По оперативным данным, в Якутии зарегистрировано и находятся под постоянным мониторингом 78 термоточек на общей площади 384 тыс. га, на охраняемой территории в девяти районах действуют 20 лесных пожаров на площади 11,7 тыс. га, из них 11 пожаров категории "Крупный", в тушении которых задействованы 931 человек. МЧС рекомендует без надобности не выходить на улицу и находится в помещении.

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