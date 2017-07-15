В Чувашии возбуждено дело о гибели в ДТП двух человек, сбитых полицейским

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ТАСС, 15 июля. Двое жителей Чувашии погибли в результате наезда автомобиля, за рулем которого был полицейский. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Олег Дмитриев.
"Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника межмуниципального отдела МВД России "Комсомольский" по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет семь лет лишения свободы", - сказал он.
ДТП произошло в Яльчикском районе Чувашии вечером 14 июля. Полицейский, не находясь при исполнении служебных обязанностей, управлял автомобилем Skoda Octavia и совершил наезд на двух жителей деревни Малая Таяба. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.
Полицейский следовал из села Комсомольское в сторону села Яльчики по автодороге между деревнями Новое Тинчурино и Большая Таяба. По версии следствия, автомобиль двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и без учета дорожных и метеорологических условий.
Как показали результаты медицинского освидетельствования, подозреваемый был трезв. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначены автотехническая и медицинская судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения. Допрашиваются очевидцы ДТП.