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В Чувашии возбуждено дело о гибели в ДТП двух человек, сбитых полицейским

Происшествия
15 июля, 10:27 UTC+3 ТАСС

По версии следствия, автомобиль двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и без учета дорожных и метеорологических условий

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ТАСС, 15 июля. Двое жителей Чувашии погибли в результате наезда автомобиля, за рулем которого был полицейский. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Олег Дмитриев.

"Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника межмуниципального отдела МВД России "Комсомольский" по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет семь лет лишения свободы", - сказал он.

ДТП произошло в Яльчикском районе Чувашии вечером 14 июля. Полицейский, не находясь при исполнении служебных обязанностей, управлял автомобилем Skoda Octavia и совершил наезд на двух жителей деревни Малая Таяба. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.

Полицейский следовал из села Комсомольское в сторону села Яльчики по автодороге между деревнями Новое Тинчурино и Большая Таяба. По версии следствия, автомобиль двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и без учета дорожных и метеорологических условий.

Как показали результаты медицинского освидетельствования, подозреваемый был трезв. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначены автотехническая и медицинская судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения. Допрашиваются очевидцы ДТП.

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