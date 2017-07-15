Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В тегеранском метро человек напал с ножом на священнослужителя

Происшествия
15 июля, 10:39 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 15, июля. /ТАСС

Отмечается, что ранения получили 15 пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 15 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек получили ранения в субботу в тегеранском метро, на одной из станций которого вооруженный ножом преступник напал на священнослужителя. Об этом сообщает агентство Mehr.

По его данным, инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы - городе Рей. Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт. Полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего. В результате не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
2
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте
3
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
4
Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл в Анкару
5
Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ систему С-400
6
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
7
"Русские витязи" выступят в Белгороде на акции по набору контрактников в ВКС
Темы дня
Реклама