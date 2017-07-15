В тегеранском метро человек напал с ножом на священнослужителя

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ТЕГЕРАН, 15 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек получили ранения в субботу в тегеранском метро, на одной из станций которого вооруженный ножом преступник напал на священнослужителя. Об этом сообщает агентство Mehr.
По его данным, инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы - городе Рей. Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт. Полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего. В результате не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.