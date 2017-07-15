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Напавший на туристов в Хургаде преступник приобрел нож незадолго до атаки

Происшествия
15 июля, 11:48 UTC+3 КАИР КАИР 15, июля. /ТАСС

По утверждению сотрудника МВД, преступник не имел "никаких замечаний со стороны органов безопасности ни по уголовной, ни по политической линии", поэтому смог беспрепятственно приехать в город

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КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Преступник, совершивший нападение на группу туристов в Хургаде, приобрел нож, с которым накинулся на иностранцев, незадолго до инцидента. Об этом в субботу сообщил представитель Управления безопасности провинции Красное море.

По его сведениям, "преступник в пятницу утром прибыл в Хургаду, посетил пятничную молитву в одной из мечетей города, затем в хозяйственном магазине приобрел кухонный нож и отправился на набережную, где располагаются туристические комплексы".

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Как сообщил представитель управления, напавший на иностранцев - 28-летний уроженец египетской провинции Кафр эш-Шейх по имени Абдеррахман Шамс ад-Дин. До последнего времени, по утверждению сотрудника МВД, он не имел "никаких замечаний со стороны органов безопасности ни по уголовной, ни по политической линии". Именно поэтому преступник беспрепятственно приехал в город и смог добраться в туристическую зону.

После атаки на туристов в гостиничном комплексе преступник выбросил и нож, и мобильный телефон в море. Они были найдены и приобщены к делу в качестве основных вещественных доказательств.

14 июля в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

На настоящий момент состояние здоровья россиянки стабильное. Врачи не видят препятствий для ее выписки. Предполагается, что уже в ближайшее воскресенье, 19 июля, она сможет вылететь из Египта.

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