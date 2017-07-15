Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Петербурге арестовал на два месяца подозреваемую в гибели семи человек при пожаре

Происшествия
15 июля, 13:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июля. /ТАСС

Юлия Забунова является генеральным директором компании "Эверест"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца подозреваемую в гибели семи человек при пожаре в ангаре в Колпине. Об этом сообщает в субботу пресс-служба городского суда.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 15.07.2017 года вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлии Забуновой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, сроком на два месяца, до 12.09.2017", - говорится в сообщении.

Забунова является генеральным директором компании "Эверест", где 13 июля произошел пожар и погибли семь человек. В тот день она была задержана. В отношении второго фигуранта дела, прораба сгоревшего объекта Олега Фригина, накануне судом было вынесено постановление о продлении задержания на 72 часа, до 17 июля.

В четверг СК возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По данным МЧС, информация о пожаре поступила около 03:30 мск. Возгорание произошло на всей площади цельнометаллического ангара размером 15 на 40 квадратных метров. В 04:56 мск пожар потушили. При разборе завалов были обнаружены семь тел.

Как сказал ТАСС источник в оперативных службах региона, по предварительным данным, погибли рабочие из Средней Азии, которым было выделено помещение под жилье на производстве. Личности погибших официально не установлены. Но сотрудники посольства Узбекистана в Москве подтвердили гибель граждан республики в пожаре в Колпине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
2
Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"
3
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте
4
Telegraph: в Шотландии выставлен на продажу остров за £4,25 млн
5
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
6
Times: хакеры из РФ атаковали ирландские энергосети
7
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
Темы дня
Реклама