Суд в Петербурге арестовал на два месяца подозреваемую в гибели семи человек при пожаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца подозреваемую в гибели семи человек при пожаре в ангаре в Колпине. Об этом сообщает в субботу пресс-служба городского суда.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 15.07.2017 года вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлии Забуновой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, сроком на два месяца, до 12.09.2017", - говорится в сообщении.

Забунова является генеральным директором компании "Эверест", где 13 июля произошел пожар и погибли семь человек. В тот день она была задержана. В отношении второго фигуранта дела, прораба сгоревшего объекта Олега Фригина, накануне судом было вынесено постановление о продлении задержания на 72 часа, до 17 июля.

В четверг СК возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По данным МЧС, информация о пожаре поступила около 03:30 мск. Возгорание произошло на всей площади цельнометаллического ангара размером 15 на 40 квадратных метров. В 04:56 мск пожар потушили. При разборе завалов были обнаружены семь тел.

Как сказал ТАСС источник в оперативных службах региона, по предварительным данным, погибли рабочие из Средней Азии, которым было выделено помещение под жилье на производстве. Личности погибших официально не установлены. Но сотрудники посольства Узбекистана в Москве подтвердили гибель граждан республики в пожаре в Колпине.