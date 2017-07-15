Глава КБР взял под личный контроль ситуацию с массовым отравлением детей в летнем лагере

НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков взял под личный контроль ситуацию в детском оздоровительном лагере "Казачок", расположенном в Майском районе республики, откуда в ночь на субботу в больницу доставили девять детей с признаками отравления. Об этом в субботу сообщает пресс-служба главы и правительства субъекта.

"Главой Кабардино-Балкарии Коковым взято под личный контроль расследование пищевого отравления девяти детей в летнем лагере отдыха "Казачок" станицы Котляревской Майского района. Даны поручения установить причины произошедшего, но в первую очередь - оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

В соответствии с распоряжением руководителя республики на месте работает правительственная комиссия в составе представителей территориального управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения КБР.

"14 июля, около 19:00 мск, поступила информация об отравлении детей. Предварительный диагноз - пищевое отравление. Незамедлительно принятыми мерами к утру следующего дня состояние детей удалось стабилизировать. Проводятся реабилитационные мероприятия", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения республики Светлану Расторгуеву.

Ранее в субботу помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова сообщила, что состояние восьми девочек и мальчика, доставленных ночью из лагеря в больницу с признаками отравления, врачи оценивают как удовлетворительное.

Управление Следственного комитета по региону проводит проверку. Согласно материалам проверки, в ночь на 15 июля 2017 года, спустя несколько часов после ужина, девять детей почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы. В самом лагере работают следователи, которые осматривают место происшествия, образцы продуктов изъяты для проведения экспертиз.