Посольство РФ: раненая в Хургаде россиянка оказала активное сопротивление преступнику

КАИР, 15 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Россиянка, раненая в Хургаде, оказала реальное сопротивление напавшему на нее преступнику. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС рассказал временный поверенный в делах России в Египте Артем Поляков.

"Наша соотечественница оказалась очень мужественной женщиной, она оказала самое активное сопротивление преступнику, напавшему на нее с ножом в Хургаде", - сказал российский дипломат. По его словам, только такое мужество женщины, возможно, и спасло ей жизнь. Он добавил, что преступник "не ожидал такого отпора со стороны россиянки и переключился на других туристов".

"Она отбивалась от ножа, поэтому наибольшее число ран у нее осталось на руке", - пояснил Поляков. Он добавил, что и "лицо женщины также задето в нескольких местах".

В настоящее время, рассказал Поляков, гражданка РФ доставлена в каирский военный госпиталь. "Состояние ее удовлетворительное, она самостоятельно ходит, однако до сих пор находится в психологически неспокойном, постшоковом состоянии".

Поляков подтвердил, что раненая в Хургаде россиянка "по предложению египетской стороны согласилась переехать в Каир для прохождения дальнейшего лечения". В госпитале она пройдет полное обследование, затем, заметил дипломат, "речь пойдет о пластической хирургии, и лечение может занять длительное время, возможно, недели".

Временный пПоверенный в делах России в Египте сообщил, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с египетскими властями, правоохранительными органами и руководством госпиталя. "В любое время мы готовы предоставить любое возможное и необходимое содействие нашей соотечественнице", - подтвердил Поляков.

В пятницу в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.