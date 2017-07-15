Из-за пожаров превышение концентрации оксида азота в Якутске достигает 6,2 раза

ЯКУТСК, 15 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Превышение концентрации оксида азота от 2 до 6,2 раза зафиксировано из-за лесных пожаров в Якутске. Об этом в субботу сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Якутии.

"За текущие сутки исследовано 17 проб, в городе Якутске отобрано восемь проб атмосферного воздуха, по результатам которых отмечается превышение концентрации оксида азота от 2 до 6,2 раза, в поселке Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района исследовано две пробы атмосферного воздуха, по результатам которых отмечается превышение ПДК (предельно допустимой концентрации - прим. ТАСС) по содержанию оксида углерода - до 15,7 мг на куб. м при ПДК - 5 мг на куб. м, по остальным показателям концентрации ниже ПДК", - отметили в ведомстве.

Всего в период пожаров - с 2 июля по 15 июля - специалисты Роспотребнадзора исследовали 178 проб воздуха в районах Якутии и столице республики, из них превышение ПДК по содержанию угарного газа зарегистрировано в десяти случаях, а также в шести пробах атмосферного воздуха была превышена концентрация оксида азота в городе Якутске.

В Вилюйском, Нерюнгринском, Таттинском, Усть-Алданском и Намском районах по результатам проведенных замеров превышение концентраций не выявлено, показатели ниже ПДК. В Горном, Хангаласском и Мирнинском районах задымленности нет, замеры не проводились.

Ранее МЧС по республике сообщал, что на территории города Якутска присутствует умеренная задымленность, но концентрации веществ, способных негативно влиять на здоровье человека, на территории республики не выявлено, показатели в пределах нормы.

По оперативным данным, в Якутии зарегистрировано и находятся под постоянным мониторингом 78 термоточек на общей площади 384 тыс. га, на охраняемой территории в девяти районах действуют 20 лесных пожаров на площади 11,7 тыс. га, из них 11 пожаров категории "Крупный", в тушении которых задействованы 931 человек. МЧС рекомендует без надобности не выходить на улицу и находится в помещении.