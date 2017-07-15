Росгвардия: взрыва в Петрозаводске при обезвреживании подозрительного предмета не было

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Росгвардия опровергла информацию о взрыве при обезвреживании подозрительного предмета в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По заявке от УМВД по Республике Карелия на место прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии. По установленному протоколу было принято решение обезвредить подозрительную сумку с помощью спецсредства - гидроразрушителя. Были произведены гидроудары, которые сопровождались громкими хлопками. После осмотра было установлено, что в сумке находились личные вещи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "информация в некоторых СМИ о взрывах, якобы имевших место при обезвреживании, не соответствует действительности".

В Петрозаводске на площади Гагарина вблизи железнодорожного вокзала у киоска с печатной продукцией местные жители обнаружили бесхозную сумку, о чем сообщили в органы внутренних дел.

В пресс-службе управления МВД по Карелии ТАСС сообщили, что прилегающая территория была временно оцеплена, эвакуация людей не проводилась.