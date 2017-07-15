Росгвардия: взрыва в Петрозаводске при обезвреживании подозрительного предмета не было

Россиянка Бажина завоевала серебро ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплинаСпорт 15 июля, 18:06
Винус Уильямс обошла Шарапову по сумме заработанных за карьеру призовыхСпорт 15 июля, 17:55
Минобрнауки: переход школ в ведение регионов повысит прозрачность финансированияОбщество 15 июля, 17:43
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла УимблдонСпорт 15 июля, 17:29
NYT: Трамп нанял еще одного адвоката для разбирательств по РоссииМеждународная панорама 15 июля, 17:07
"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛСпорт 15 июля, 16:58
Мутко: арбитр Безбородов ничем не испортил матч за Суперкубок, он давал боротьсяСпорт 15 июля, 16:56
ЮНЕСКО: конференция МИНЕПС в Казани прошла в великолепных условияхСпорт 15 июля, 16:36
Тимошинина: температура в прыжковом бассейне на ЧМ низкая, но это не влияет на результатСпорт 15 июля, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Росгвардия опровергла информацию о взрыве при обезвреживании подозрительного предмета в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"По заявке от УМВД по Республике Карелия на место прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии. По установленному протоколу было принято решение обезвредить подозрительную сумку с помощью спецсредства - гидроразрушителя. Были произведены гидроудары, которые сопровождались громкими хлопками. После осмотра было установлено, что в сумке находились личные вещи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "информация в некоторых СМИ о взрывах, якобы имевших место при обезвреживании, не соответствует действительности".
В Петрозаводске на площади Гагарина вблизи железнодорожного вокзала у киоска с печатной продукцией местные жители обнаружили бесхозную сумку, о чем сообщили в органы внутренних дел.
В пресс-службе управления МВД по Карелии ТАСС сообщили, что прилегающая территория была временно оцеплена, эвакуация людей не проводилась.