Во Франции сожгли почти 900 машин во время празднования Национального дня

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ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Хулиганы сожгли 897 автомобилей во Франции в канун Национального дня, отмечаемого 14 июля, и в сам праздник. Об этом сообщили в субботу в МВД страны.
В министерстве уточнили, что это немного больше, чем в прошлом году: тогда число сожженных машин составило 855. По данным МВД, 13 и 14 июля были задержаны 368 человек (в прошлом году - 577). Безопасность в стране в эти дни обеспечивали 86 тыс. полицейских и жандармов, а также 7 тыс. военных в рамках операции по патрулированию "Сантинель".
"В ряде городов были зафиксированы случаи нападения на стражей правопорядка", - отметили в министерстве. В результате беспорядков травмы получили тринадцать полицейских и военных.
Праздник отмечается во всех французских городах. В каждом из них проводятся минуты памяти, парады, фейерверки, звучит патриотическая музыка и гимн Франции "Марсельеза". Традиционно в этот день в Париже на Елисейских Полях проходит военный парад. Заканчиваются торжества большим салютом и фейерверком у Эйфелевой башни.