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В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов

Происшествия
15 июля, 22:19 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 15, июля. /ТАСС

Данные о подозреваемых сообщат после того, как будут собраны доказательства их вины, отметил секретарь Совбеза республики Мухамед Килба

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

СУХУМ, 15 июля. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела по расследованию разбойного нападения на российских туристов и убийство одного из них установлены. Об этом сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

"Лица, совершившие разбойное нападение на российских туристов и убийство одного из них 11 июля в Гудаутском районе установлены. Один из них задержан, в отношении второго проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания. В интересах следствия фамилии подозреваемых не называются", - сказал Килба, отметив, что данные о подозреваемых будут сообщены, как только будет собрана доказательная база.

"Я уверен, что это преступление в ближайшие дни будет раскрыто. Это дело чести каждого правоохранителя", - подчеркнул секретарь Совбеза.

11 июля в Гудаутском районе двое вооруженных неизвестных в масках совершили разбойное нападение на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. В результате завязавшейся драки глава семьи Кабановых получил ножевые ранения, из-за которых скончался. Следствие ведет прокуратура Гудаутского района. Также уголовное дело по этому факту возбудил Следственный комитет России.

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