В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов

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СУХУМ, 15 июля. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела по расследованию разбойного нападения на российских туристов и убийство одного из них установлены. Об этом сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.
"Лица, совершившие разбойное нападение на российских туристов и убийство одного из них 11 июля в Гудаутском районе установлены. Один из них задержан, в отношении второго проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания. В интересах следствия фамилии подозреваемых не называются", - сказал Килба, отметив, что данные о подозреваемых будут сообщены, как только будет собрана доказательная база.
"Я уверен, что это преступление в ближайшие дни будет раскрыто. Это дело чести каждого правоохранителя", - подчеркнул секретарь Совбеза.
11 июля в Гудаутском районе двое вооруженных неизвестных в масках совершили разбойное нападение на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. В результате завязавшейся драки глава семьи Кабановых получил ножевые ранения, из-за которых скончался. Следствие ведет прокуратура Гудаутского района. Также уголовное дело по этому факту возбудил Следственный комитет России.