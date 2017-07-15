В Ярославле водитель пострадал при ударе молнии в троллейбус

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июля./ТАСС/. Водитель пострадал в Ярославле при попадании молнии в троллейбус, работавший на маршруте, сообщает в субботу в своей группе ВКонтакте "Яргорэлектротранс".
"Около 17:00 мск в центре города молния попала в троллейбус, работавший на маршруте №7. Разряд был такой силы, что пробил обшивку. Никто из пассажиров не пострадал, а вот водителя пришлось срочно госпитализировать", - говорится в сообщении.
В Ярославле с 14 июля и с сохранением до 16 июля прогнозируются грозы, дожди, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе - усиление ветра порывами до 15-17 м/с.