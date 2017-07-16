Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: восемь человек погибли в результате давки на стадионе в Сенегале

Происшествия
16 июля, 0:59 UTC+3 ТАСС

Еще 49 человек получили ранения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 июля. Восемь человек погибли и еще 49 получили ранения в результате давки, потасовок и обрушения стены на стадионе в Дакаре, столице Сенегала. Об этом сообщило в субботу информационное агентство APS.

По его информации, инцидент произошел после окончания футбольного матча. Отмечается, что стена обрушилась в результате давки, образовавшейся на выходе со стадиона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сенегал
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тарпищев: Макарова и Веснина являются лучшей парой в женском теннисе
2
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 14
3
Публика уходит с концертов основателя Pink Floyd из-за критики Трампа
4
СМИ: Белый дом по ошибке отправил приветственное письмо от президента с подписью Обамы
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
7
Более четырех тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Авиапарк"
Темы дня
Реклама