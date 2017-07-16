СМИ: восемь человек погибли в результате давки на стадионе в Сенегале

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ТАСС, 16 июля. Восемь человек погибли и еще 49 получили ранения в результате давки, потасовок и обрушения стены на стадионе в Дакаре, столице Сенегала. Об этом сообщило в субботу информационное агентство APS.
По его информации, инцидент произошел после окончания футбольного матча. Отмечается, что стена обрушилась в результате давки, образовавшейся на выходе со стадиона.