В Чили из-за снегопада без света остались более 200 тыс. потребителей

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ТАСС, 16 июля. По меньшей мере один человек погиб, еще двое пострадали в результате снегопада, обрушившегося в субботу на чилийскую столицу Сантьяго. Как сообщило национальное управление по чрезвычайным ситуациям республики, на 17:38 по местному (00:38 мск) из-за большого количества выпавшего снега без электричества находились 215 тыс. потребителей.
По данным властей, жертвой стихии стал охранник больницы, поскользнувшийся у входа в здание и ударившийся при падении головой. От удара током пострадали две женщины, им оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает. Из-за снега заблокированы несколько дорог.
Июль является самым холодным месяцем в чилийской столице, однако температура воздуха редко опускается ниже 0 градусов. Последний раз сильный снегопад обрушился на Сантьяго в 2007 году.