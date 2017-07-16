В Иркутской области при пожаре погибли семь человек

ТАСС, 16 июля. Семь человек погибли в результате пожара, произошедшего в одном из дачных домов в садоводстве города Братска (Иркутская область). Об этом в воскресенье сообщается на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.

"Пожар в дачном доме в садоводстве "Железнодорожник" города Братска Иркутской области произошел сегодня <...>. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению - деревянное строение было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли, горела баня. Спустя полчаса в ходе разбора и проливки строительных конструкций пожарные обнаружили биологические останки семи человек", - говорится в сообщении.

По информации регионального управления СК, предположительно, среди погибших было трое детей. Сейчас ведомство начало доследственную проверку.

В результате пожара дом был полностью уничтожен. Специалисты пытаются установить причину возгорания.