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В Марий Эл опрокинулся автобус с рабочими

Происшествия
16 июля, 9:56 дата обновления: 16 июля, 10:05 UTC+3

Пострадали 30 человек, включая водителя автобуса

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Материал из 1 страницы

ЙОШКАР-ОЛА, 16 июля. /ТАСС/. Автобус с рабочими опрокинулся в Моркинском районе республики Марий Эл. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по региону.

"Автобус вез рабочих на птицефабрику "Акашевская". По предварительным данным, водитель заснул за рулем и допустил опрокидывание. Пострадали 30 человек, включая водителя", - отметили в пресс-службе, добавив, что погибших нет.

По словам собеседника агентства, травмы средней тяжести, в том числе переломы, получили шесть человек, сейчас им оказывается необходимая помощь. У остальных пострадавших легкие травмы.

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