В Марий Эл опрокинулся автобус с рабочими

ЙОШКАР-ОЛА, 16 июля. /ТАСС/. Автобус с рабочими опрокинулся в Моркинском районе республики Марий Эл. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по региону.

"Автобус вез рабочих на птицефабрику "Акашевская". По предварительным данным, водитель заснул за рулем и допустил опрокидывание. Пострадали 30 человек, включая водителя", - отметили в пресс-службе, добавив, что погибших нет.

По словам собеседника агентства, травмы средней тяжести, в том числе переломы, получили шесть человек, сейчас им оказывается необходимая помощь. У остальных пострадавших легкие травмы.