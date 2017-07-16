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Концентрация оксида азота в воздухе в Якутске пришла в норму

Происшествия
16 июля, 12:03 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Ранее из-за крупных лесных пожаров в Кобяйском и Томпонском районах в Якутске и пригородах была зафиксирована сильная задымленность

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ЯКУТСК, 16 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Степень задымленности от пожаров в Якутске по сравнению с субботой уменьшилась за счет усиления ветра, превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зарегистрировано. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила руководитель Роспотребнадзора по республике Маргарита Игнатьева.

Сильная задымленность в Якутске и пригородах была зафиксирована в субботу из-за крупных лесных пожаров в Кобяйском и Томпонском районах. В частности, было зарегистрировано превышение концентрации оксида азота от 2 до 6,2 раза.

"В субботу вечером в Якутске было зарегистрировано превышение по концентрации оксида азота до шести раз. За текущие сутки исследовано 36 проб, в том числе в Якутске отобрано восемь проб атмосферного воздуха, из которых превышение ПДК (предельно допустимых концентраций) зарегистрировано в 12:00 по местному времени (06:00 мск) только в районе аэропорта - по оксиду азота в три раза, по другим веществам превышения ПДК не зарегистрировано. В других районах республики также пробы не выявили превышения", - сказала она.

По данным департамента по лесным отношениям республики, угрозы населенным пунктам Якутии нет.

В Минздраве республики сообщили, что увеличения вызовов из-за усиления задымленности не отмечено. "В пятницу было 273 вызова скорой помощи, в субботу - 316 вызовов и сегодня 339 вызовов. Это обычная динамика. Из этих вызовов только семь вызовов было по факту обострения приступов астмы, хотя на диспансерном учете по бронхиальной астме состоит более 3 тыс. человек", - пояснил ТАСС первый замминистра здравоохранения республики Олег Припузов.

Он также отметил, что в период пожароопасного сезона время работы медицинских учреждений в выходные дни продлили до 17:00, в будни - до 20:00.

По прогнозам Гидрометцентра в ближайшие трое суток в Якутии ожидаются кратковременные дожди на юге и в заречной группе районов. В центральных и вилюйских районах сохранится высокий - пятый класс пожароопасности. Всего на территории Якутии на данный момент зарегистрировано 20 пожаров, в том числе 11 крупных, их общая площадь составляет более 12 тыс. га.

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