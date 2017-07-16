Годовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Бирюлево

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Годовалый ребенок погиб, выпав из окна жилого дома в московском районе Бирюлево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Утром в воскресенье возле дома 1, корпус 3 по Бирюлевской улице было обнаружено тело годовалого ребенка с травмами, характерными при падении с высоты", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС подтвердили факт обнаружения тела. Выясняются обстоятельства происшествия.