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Годовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Бирюлево

Происшествия
16 июля, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июля. /ТАСС

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт обнаружения тела ребенка

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Годовалый ребенок погиб, выпав из окна жилого дома в московском районе Бирюлево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Утром в воскресенье возле дома 1, корпус 3 по Бирюлевской улице было обнаружено тело годовалого ребенка с травмами, характерными при падении с высоты", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС подтвердили факт обнаружения тела. Выясняются обстоятельства происшествия.

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