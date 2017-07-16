Внедорожник без водителя задавил женщину на пляже в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Внедорожник "УАЗ-Патриот" без водителя задавил женщину на пляже в Устье-Донецком районе Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, женщина загорала на пляже. В какой-то момент автомобиль "УАЗ-Патриот", стоявший на ручном тормозе, начал движение и скатился на 39-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области корреспонденту ТАСС подтвердили факт происшествия. "Сообщение о происшествии поступило 15 июля в 14:40. На месте работали сотрудники полиции и представители Следственного комитета. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.