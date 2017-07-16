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В Сочи перевернулся внедорожник с туристами

Происшествия
16 июля, 11:42 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 16, июля. /ТАСС

В результате инцидента пострадали двое подростков

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СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Внедорожник с туристами опрокинулся в Лазаревском районе Сочи, в результате ДТП пострадали двое подростков 15 и 16 лет. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 14 июля вблизи аула Тхагапш. "По предварительным данным, 30-летний местный житель, управляя автомобилем марки УАЗ, не справился с управлением, на подъеме допустил скатывание автомобиля назад, в результате которого произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадали двое подростков 15 и 16-летнего возраста", - рассказал представитель ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

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