В Сочи перевернулся внедорожник с туристами

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СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Внедорожник с туристами опрокинулся в Лазаревском районе Сочи, в результате ДТП пострадали двое подростков 15 и 16 лет. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.
ДТП произошло 14 июля вблизи аула Тхагапш. "По предварительным данным, 30-летний местный житель, управляя автомобилем марки УАЗ, не справился с управлением, на подъеме допустил скатывание автомобиля назад, в результате которого произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадали двое подростков 15 и 16-летнего возраста", - рассказал представитель ведомства.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.