Глава провинции Красное море считает нападение на туристов в Хургаде индивидуальным актом

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор египетской провинции Красное море Ахмед Абдалла считает нападение на иностранных туристов в гостиничном комплексе в Хургаде, в результате которого две женщины были убиты и четыре ранены, преступлением, совершенным в одиночку. Такое мнение, как сообщила в воскресенье газета Al Ahram, глава региона высказал на встрече с группой немецких дипломатов в Хургаде.

По словам Абдаллы, "атака на туристов в Хургаде является индивидуальным актом". "Такое случается во всех странах мира", - пояснил он.

Минувшим днем представитель Высшей прокуратуры госбезопасности Египта, которой передано ведение дела о нападении на иностранцев, указал, что "мотивы и обстоятельства преступления, в результате которого погибли и были ранены иностранные туристы, до сих пор не ясны".

В заявлении ведомства также отмечается, что в настоящее время выясняется, "было ли это нападение индивидуальной акцией, уголовным деянием, террористической атакой или еще какого-либо рода преступлением".

"Причины и мотивы, которые побудили преступника на это злодеяние, тщательно и в деталях изучаются следователями", - добавили в органах госбезопасности.

В пятницу в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. Все пострадавшие в настоящее время доставлены в больницу в Каире, их состояние удовлетворительное.