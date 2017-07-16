Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Установлены 13 человек, причастных к возникновению лесных пожаров в Якутии

Происшествия
16 июля, 12:40 UTC+3 ТАСС

В отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений с крупным ущербом", еще девять человек привлечены к административной ответственности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 июля. Дознаватели надзорной деятельности федеральной противопожарной службы установили 13 человек, причастных к пожарам в Республике Саха (Якутия). Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ГУ МЧС РФ.

"В ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров на территории республики. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений с крупным ущербом"), 9 граждан привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара"), - сказал представитель ведомства.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах и особый противопожарный режим действуют в Якутии с 3 июля. На борьбу с лесными пожарами привлечены более 800 человек и свыше 50 единиц техники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) ранее ТАСС сообщили, что при тушении удается не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов и объектов инфраструктуры республики.

Смотрите также

Концентрация оксида азота в воздухе в Якутске пришла в норму

В Якутии в 2018 году создадут отделение Авиалесоохраны

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки сократилась почти на 40%

В Якутии введена персональная ответственность глав районов при возникновении пожаров

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внедорожник без водителя задавил женщину на пляже в Ростовской области
2
Биография Владимира Толоконникова
3
Бортко признался, что "Собачье сердце" стало его лучшим фильмом благодаря Толоконникову
4
Цискаридзе сочувствует артистам, задействованным в отложенном балете "Нуреев"
5
Умер актер Владимир Толоконников
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама