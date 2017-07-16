Установлены 13 человек, причастных к возникновению лесных пожаров в Якутии

ТАСС, 16 июля. Дознаватели надзорной деятельности федеральной противопожарной службы установили 13 человек, причастных к пожарам в Республике Саха (Якутия). Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ГУ МЧС РФ.

"В ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров на территории республики. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений с крупным ущербом"), 9 граждан привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара"), - сказал представитель ведомства.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах и особый противопожарный режим действуют в Якутии с 3 июля. На борьбу с лесными пожарами привлечены более 800 человек и свыше 50 единиц техники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) ранее ТАСС сообщили, что при тушении удается не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов и объектов инфраструктуры республики.