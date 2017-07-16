Установлены 13 человек, причастных к возникновению лесных пожаров в Якутии

Каноистка Ромасенко выиграла золото ЧЕ в заезде одиночек на 200 метровСпорт 16 июля, 14:01
Тренер: синхронисткам Колесниченко и Пацкевич не гарантированы места в дуэте на ОИ-2020Спорт 16 июля, 13:59
Француженка Мюллер завоевала золото ЧМ в плавании на открытой воде на 10 кмСпорт 16 июля, 13:53
Колесниченко и Пацкевич старались быть эмоциональными в своей победной программе на ЧМСпорт 16 июля, 13:50
Швед не уедет в НБА, в сезоне-2017/18 он будет играть за "Химки"Спорт 16 июля, 13:48
Тренер "Зенита" Манчини пошутил, что выпустил Кузяева в матче РФПЛ, зная, что он забьетСпорт 16 июля, 13:31
Цискаридзе сочувствует артистам, задействованным в отложенном балете "Нуреев"Культура 16 июля, 13:12
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в технической программе дуэтовСпорт 16 июля, 13:07
Покорительницы Лондона: Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разрядеСпорт 16 июля, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 июля. Дознаватели надзорной деятельности федеральной противопожарной службы установили 13 человек, причастных к пожарам в Республике Саха (Якутия). Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ГУ МЧС РФ.
"В ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров на территории республики. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений с крупным ущербом"), 9 граждан привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара"), - сказал представитель ведомства.
Режим чрезвычайной ситуации в лесах и особый противопожарный режим действуют в Якутии с 3 июля. На борьбу с лесными пожарами привлечены более 800 человек и свыше 50 единиц техники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) ранее ТАСС сообщили, что при тушении удается не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов и объектов инфраструктуры республики.