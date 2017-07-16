Женщина и ребенок утонули в пруду в Костромской области

ТАСС, 16 июля. Два человека, в том числе пятилетний ребенок, утонули в пруду возле села Солигалич в Костромской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В пруду села Солигалич Солигаличского района Костромской области утонули ребенок пяти лет и 47-летняя женщина", - сообщили в ведомстве.

По данным регионального управления МЧС, информация о ЧП поступила оперативному дежурному в 10:20 мск, к месту трагедии выехали 14 человек и 5 единиц техники. Предполагается, что женщина с ребенком купались в месте, не предназначенном для этого.

На месте происшествия работают следователи.