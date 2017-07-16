В ДР Конго найдена пропавшая после нападения журналистка из США

ТАСС, 16 июля. Американская журналистка, пропавшая в пятницу вечером в заповеднике на северо-востоке Демократической Республики Конго во время нападения неизвестных, обнаружена и находится в безопасности. Как сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), также были найдены тела пяти сотрудников парка дикой природы "Окапи", где и произошло нападение.

"Американская журналистка находится в безопасности, ее здоровью ничего не угрожает, - пояснил агентству местный чиновник Альфред Бонгваланга. - Она спряталась в лесу во время нападения". "Пять сотрудников охраны парка дикой природы были убиты", - добавил он.

В субботу стало известно, что вооруженные люди, предположительно, повстанцы "Маи-Маи", совершили нападение на группу журналистов и сотрудников заповедника "Окапи". По данным местных властей, в состав группы входили 13 работников парка дикой природы и три журналиста, в том числе гражданка США и двое подданных Великобритании. При этом агентство Reuters сообщало, что все они были похищены. Два ирландских корреспондента и несколько сотрудников заповедника позднее были обнаружены.

"Маи-Маи" (с суахили "маи" переводится как "вода") представляет собой повстанческое движение, сформированное по национальному признаку и состоящее преимущественно из представителей общин нанде, хунде и кобо.