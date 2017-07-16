Пресс-секретаря Партии националистов допросят по делу о призывах к экстремизму

Оргкомитет ЧМ не сможет решить проблему холода в прыжковом бассейнеСпорт 16 июля, 15:12
Пацкевич: хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложноСпорт 16 июля, 15:01
AFP: брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступленияхМеждународная панорама 16 июля, 14:59
Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 годаСпорт 16 июля, 14:55
Фурсенко: "Зенит", несмотря на тяжелые условия, сыграл в Хабаровске на пять балловСпорт 16 июля, 14:45
Власенко отговорил прыгунов в воду Кузнецова и Захарова завершать карьеру после ОИ-2016Спорт 16 июля, 14:27
Медведев: победа в финале Уимблдона подтвердила мастерство Весниной и МакаровойСпорт 16 июля, 14:24
Гендиректор ФК "СКА-Хабаровск" доволен организацией матча с "Зенитом"Спорт 16 июля, 14:21
Каноистка Ромасенко выиграла золото ЧЕ в заезде одиночек на 200 метровСпорт 16 июля, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. ФСБ РФ вызвала на допрос пресс-секретаря Партии националистов Дениса Романова в качестве свидетеля по делу экс-организатора "Русских маршей" Юрия Горского, обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом Романов сообщил ТАСС.
"Сегодня подполковник ФСБ вручил пресс-секретарю Партии националистов, то есть мне, повестку на допрос по делу Юрия Горского в качестве свидетеля", - сказал он.
7 июля Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя поместил Горского под домашний арест до 3 сентября. Горский подозревается по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Свою вину он не признает.