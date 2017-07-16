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Пресс-секретаря Партии националистов допросят по делу о призывах к экстремизму

Происшествия
16 июля, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июля. /ТАСС

Денис Романов выступит в качестве свидетеля по делу экс-организатора "Русских маршей" Юрия Горского

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. ФСБ РФ вызвала на допрос пресс-секретаря Партии националистов Дениса Романова в качестве свидетеля по делу экс-организатора "Русских маршей" Юрия Горского, обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом Романов сообщил ТАСС.

"Сегодня подполковник ФСБ вручил пресс-секретарю Партии националистов, то есть мне, повестку на допрос по делу Юрия Горского в качестве свидетеля", - сказал он.

7 июля Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя поместил Горского под домашний арест до 3 сентября. Горский подозревается по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Свою вину он не признает.

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