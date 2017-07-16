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В лобовом ДТП в Петербурге погибла четырехлетняя девочка

Происшествия
16 июля, 15:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, июля. /ТАСС

Полиция ведет проверку по данному факту

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка погибла в результате лобового столкновения двух иномарок в воскресенье в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Около 11:50 мск женщина, управляя автомобилем Hyundai, на 8-м км Белоостровского шоссе совершила столкновение с автомобилем Ford, за рулем которого был 67-летний мужчина. Женщина получила травмы средней степени тяжести, ее четырехлетняя дочь скончалась на месте", - рассказали в ведомстве. Кроме того, по данным управления, тяжелые травмы получила пассажирка Ford.

К ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС. Полиция ведет проверку по данному факту.

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