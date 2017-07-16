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СК проверяет данные об избиении полицейскими мужчины в Подмосковье

Происшествия
16 июля, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июля. /ТАСС

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ об избиении мужчины сотрудниками полиции в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Сведения о противоправных действиях сотрудников полиции, выразившихся в избиении неустановленного лица в парковой зоне недалеко от Одинцовской участковой ветеринарной лечебницы на Коммунистической улице были опубликованы в одном из региональных СМИ", - сообщили в ГСУ.

В рамках проверки следователи установят личности полицейских и потерпевшего, степень и тяжесть причиненного его здоровью вреда и дадут всестороннюю правовую оценку действиям правоохранителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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