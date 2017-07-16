СК проверяет данные об избиении полицейскими мужчины в Подмосковье

Сборная России по регби-7 досрочно стала чемпионом ЕвропыСпорт 16 июля, 18:32
Тарпищев: Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще два-три годаСпорт 16 июля, 18:23
Федерация: российские байдарочники и каноисты успешно выступили на чемпионате ЕвропыСпорт 16 июля, 18:18
РФПЛ отказала МВД в переносе матча "Динамо" - "Спартак"Спорт 16 июля, 18:03
Китаец Пэн Цзянфэн стал чемпионом мира в прыжках в воду с трамплинаСпорт 16 июля, 18:00
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл УимблдонСпорт 16 июля, 17:53
СК возбудил дело по факту отравления детей в лагере в Кабардино-БалкарииПроисшествия 16 июля, 17:50
Популярные музыканты и научные интерактивы: В Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"Общество 16 июля, 17:49
Организаторы Суперкубка России намерены продолжить устраивать "серебряный коридор"Спорт 16 июля, 17:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ об избиении мужчины сотрудниками полиции в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Сведения о противоправных действиях сотрудников полиции, выразившихся в избиении неустановленного лица в парковой зоне недалеко от Одинцовской участковой ветеринарной лечебницы на Коммунистической улице были опубликованы в одном из региональных СМИ", - сообщили в ГСУ.
В рамках проверки следователи установят личности полицейских и потерпевшего, степень и тяжесть причиненного его здоровью вреда и дадут всестороннюю правовую оценку действиям правоохранителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.